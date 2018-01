Piazza Affari: Stm in testa al Ftse Mib grazie alla promozione di Credit Suisse

Daniela La Cava 11 gennaio 2018 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Giornata di rialzi a Piazza Affari per Stmicroelectronics, dopo avere incassato la promozione degli analisti di Credit Suisse. Il titolo del big italo-francese dei chip avanza di oltre il 2,7% a 20,10 euro ad azione, mantenendosi saldo in vetta all'indice Ftse Mib (+0,06% a 23.172,31 punti per il listino milanese). In un lungo report dedicato al settore dei semiconduttori europei, gli esperti della banca svizzera hanno rivisto al rialzo la raccomandazione su Stm, portandola a "outperform" dal precedente "neutral", mentre il prezzo obiettivo è salito a 24,50 euro da 19,50."In seguito alla nostra analisi del trend dei ricavi e dei margini, crediamo che Stm sia ben impostata per beneficiare di una solida crescita dei ricavi e di una costante espansione dei margini. Questo può condurre a un utile per azione per il 2019 di 1,45 dollari", affermano da Credit Suisse. La società comunicherà i risultati del quarto trimestre e dell'intero 2017 il prossimo 25 gennaio.