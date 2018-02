Piazza Affari: Mps soffre in Borsa dopo conti 2017, perdita trimestrale sopra le attese (Equita)

Daniela La Cava 12 febbraio 2018 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Lasettimana inizia all'insegna delle vendite in Borsa per Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps). Fuori dal paniere principale, il titolo dell'istituto bancario senese cede oltre il 2% a 3,69 euro ad azione, dopo avere annunciato venerdì scorso di avere chiuso il 2017 con una perdita di 3,5 miliardi di euro rispetto al rosso di 3,2 miliardi di un anno fa. Gli analisti di Equita, che confermano la raccomandazione "hold" su Mps e target price di 4,3 euro, si soffermano sui risultati del quarto trimestre e mettono in evidenza che è stata registrata "una perdita sopra le attese per rettifiche su crediti, in parte one-off".