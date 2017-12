Piazza Affari: Mediaset riduce i guadagni sul Ftse Mib, focus su operazione Mondiali calcio

Daniela La Cava 22 dicembre 2017 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Mediaset riduce i rialzi a Piazza Affari, con il titolo che guadagna solo lo 0,18% a 3,314 euro ad azione. Ieri il gruppo di Cologno Monzese ha annunciato di essersi aggiudicato in esclusiva i diritti tv dei Mondiali di calcio "Russia 2018". "Per la prima volta il gruppo Mediaset offrirà tutti i match in chiaro sia in Italia sia in Spagna - si legge nella nota diffusa da Mediaset -. Tutte le 64 partite della Coppa del Mondo Fifa 2018 saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana. Mediaset offrirà ai suoi telespettatori gratuitamente e in esclusiva l'evento sportivo più importante del 2018". "Si tratta di una operazione positiva per Mediaset - affermano da Equita -, considerando che solo gli Europei del 2016 avevano portato ad una raccolta di 60 milioni di euro e quindi ci attendiamo che la World Cup permetta alla società di raggiungere facilmente il breakeven ed anche di avere un effetto trascinamento positivo per la raccolta del secondo e terzo trimestre".