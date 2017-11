Piazza Affari: Intesa Sanpaolo guadagna l'1,5% dopo trimestrale, Credit Suisse conferma rating outperform

Daniela La Cava 7 novembre 2017 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Intonazione positiva a Piazza Affari per Intesa Sanpaolo che guadagna terreno dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2017: il titolo della banca guidata da Carlo Messina guadagna circa l'1,4% a 2,882 euro ad azione. Il penultimo trimestre dell'anno è stato chiuso con un utile in crescita a 650 milioni di euro e superiore alle attese degli analisti ferme a 636 milioni.Post conti, gli analisti di Credit Suisse hanno confermato la raccomandazione "outperform" su Intesa Sanpaolo, con un target price di 2,84 euro. Gli esperti della banca svizzera sottolineano che i profitti si sono attestati a 731 milioni di euro (battendo le previsioni di Credit Suisse) e l'utile netto è stato di 650 milioni (incluse veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza). Risultati migliori rispetto alle nostre attese, scrivono da Credit Suisse, grazie in particolare alle commissioni nette "molto forti".