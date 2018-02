Piazza Affari: Intesa Sanpaolo accelera al rialzo, titolo in testa al Ftse Mib nel giorno del nuovo piano e dei conti

Daniela La Cava 6 febbraio 2018 - 10:03

Giornata sull'ottovolante per Intesa Sanpaolo. Dopo un avvio in ribasso il titolo del gruppo guidato da Carlo Messina ha virato in territorio positivo e ha guadagnato la testa del Ftse Mib, registrando poco prima delle 10 una crescita di oltre l'1,4% a 3,128 euro ad azione. Prima dell'avvio delle contrattazioni in Europa, Intesa ha presentato i numeri del quarto trimestre e dell'intero 2017 e ha alzato il velo sul piano al 2021. Secondo quanto comunicato dalla società, il piano ha come priorità assoluta la solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore, mantenendo un’elevata patrimonializzazione e riducendo significativamente il profilo di rischio senza oneri straordinari per gli azionisti.