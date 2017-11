Piazza Affari: Ftse Mib poco mosso a metà seduta, attesa per i conti di Intesa Sanpaolo

Daniela La Cava 7 novembre 2017 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Seduta poco mossa per Piazza Affari che continua a viaggiare sopra la parità. A metà seduta, l'indice Ftse Mib mostra una moderata crescita dello 0,12% a 23.030,59 punti, con gli investitori che attendono i conti trimestrali di alcune big di Piazza Affari, in primis Intesa Sanpaolo. Nell'attesa in testa al Ftse Mib c'è Banca Mediolanum (+1,67%), seguita da Eni e Banca Generali che registrano rispettivamente un +1,59% e un +1,4 per cento. Sul fondo del listino Stmicroelectronics e Ubi Banca che cedono circa l'1,36%. Tra i bancari debolezza per Bper (+1,21%) e Bper (-1,3%), mentre Intesa Sanpaolo sale dello 0,63% a 2,86 euro.