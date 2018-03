Piazza Affari: Ftse Mib in leggero rialzo, bene Generali dopo conti.Deboli Atlantia e Fca

Daniela La Cava 15 marzo 2018 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Apertura in leggero rialzo per Piazza Affari. A Milano, l'indice Ftse Mib sale di circa lo 0,32% a 22.523,17 punti. Tra i singoli titoli del listino milanese si è messa in evidenza Generali che guadagna la pole position (+1,8%), dopo la diffusone dei conti per il 2017 e la proposta di dividendo. Bene anche oggi Leonardo all'indomani dell'annuncio della commessa da oltre 3 miliardi di euro in Qatar, seguita da Stmicroelectronics (+1,24%). Da monitorare il comparto bancario dopo la pubblicazione da parte della Banca centrale europea (Bce) dell'Addendum alle linee guida della Bce per le banche sui crediti deteriorati (NPL).Sul fondo del listino Atlantia (-0,45%): ieri sera il consiglio di amministrazione del gruppo italiano ha accolto favorevolmente la proposta relativa all'accordo con Acs e Hochtief per l'investimento congiunto in Abertis. Tale investimento, si legge in una nota stampa, resta soggetto alle condizioni già annunciate e alla finalizzazione degli accordi definitivi. Debolezza anche per Fca che ha chiuso il mese di febbraio con le immatricolazioni di nuove auto in calo in Europa, sottoperformando ilo mercato. Note positive Alfa Romeo e Jeep.