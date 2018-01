Piazza Affari: Ftse Mib in leggero rialzo, FinecoBank in testa

Daniela La Cava 31 gennaio 2018 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

La giornata inizia in lieve rialzo per Piazza Affari, dopo i ribassi registrati nelle prime due sedute dell'ottava. A Milano, l'indice Ftse Mib sale dello 0,35% a 23.562,7 punti. Un timido tentativo di rimbalzo nonostante la chiusura in calo di Wall Street e della Borsa di Tokyo.Tra i singoli titoli in evidenza sul Ftse Mib FinecoBank che sale di oltre il 2%, seguita da Fca e Banca Generali che registrano dei rialzi superiori all'1 per cento. Giù in avvio di contrattazioni Leonardo che lascia sul terreno l'1,2% dopo il crollo della vigilia (-12%) dopo la presentazione del nuovo piano industriale. Tra i peggiori titoli dell'indice milanese anche St (-1,08%).L'attenzione degli investitori oggi si concentra sull'agenda macroeconomica, ricca di appuntamenti in Europa e negli Stati Uniti. Per la zona euro in primo piano il dato sul tasso di disoccupazione, ma soprattutto l'inflazione di gennaio (stima preliminare). Attesi in mattinata anche per l'Italia gli aggiornamenti sul mercato del lavoro. E rimanendo sempre sul fronte occupazione, nel primo pomeriggio è attesa per gli Stati Uniti la pubblicazione del sondaggio Adp, importante anticipazione in vista dei dati di venerdì (disoccupazione e variazione salari non agricoli). La giornata culmina con la decisione sui tassi della Fed, che dovrebbe mantenere tutto invariato. Sarà l'ultima riunione di Janet Yellen alla guida della Fed, al suo posto da inizio febbraio arriva Jerome Powell.