Piazza Affari: Ftse Mib cede il 2% a metà seduta, Intesa Sanpaolo unico segno positivo

Daniela La Cava 6 febbraio 2018 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari prosegue sulla strada ribassista, pur in recupero rispetto ai ribassi visti in avvio di scambi. A metà seduta il Ftse Mib segna un ribasso di circa il 2% a 22.340,85 punti, con Intesa Sanpaolo che è l'unico titolo del listino a strappare un segno positivo (+1,44%). La banca guidata da Carlo Messina ha presentato oggi il nuovo piano 2018/2021 e ha comunicato i risultati finanziari. La maglia di peggiore dell'indice milanese è Cnh che cede quasi il 5%, seguita da Saipem e Leonardo che lasciano sul terreno circa il 3,8 per cento.