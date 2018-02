Piazza Affari: Ftse Mib apre in rialzo, Fca e Eni in testa

Daniela La Cava 16 febbraio 2018 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Piazza affari inizia l'ultima seduta dell'ottava in rialzo, sostenuta dalla chiusura positiva di Wall Street e della Borsa di Tokyo. A Milano, la giornata è cominciata con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,71% a 22.654,4 punti, con Eni tra i migliori titoli dopo i conti oltre le attese. In questo momento Eni sale dell'1,64%, mentre Fca avanza dell'1,74%. Bene anche Prysmian e Saipem che guadagnano rispettivamente l'1,33% e l'1,15 per cento. Sul fondo, con ribassi contenuti, stazionano Unipol e UnipolSai.Tra gli appuntamenti macro da seguire in mattinata il dato sulle vendite al dettaglio in Gran Bretagna, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti verranno diffuse alcune indicazioni sul mercato immobiliare e la fiducia dei consumatori. Tra gli appuntamenti di giornata, si segnala anche l'incontro a Berlino tra il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e la cancelliera tedesca Angela Merkel, cui seguirà una conferenza stampa congiunta.