Piazza Affari: Fca debole su ipotesi possibile accordo con autorità Usa

Daniela La Cava 5 febbraio 2018 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Seduta debole per Fiat Chrysler Automobiles (Fca) a Piazza Affari, con il titolo del gruppo italo-americano che cede l'1,17% a 18,57 euro ad azione. A pesare sull'azione le recenti indiscrezioni riportate da Bloomberg News, secondo cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe offerto una proposta di accordo per la questione dieselgate che impone al gruppo guidato da Sergio Marchionne di 104mila veicoli prodotti nel periodo 2014-16, con una possibile sanzione civile "molto consistente" (non quantificata). Gli esperti di Equita, che confermano il rating "hold" su Fca e un target price di 20,4 euro, sottolineano che "resterebbero aperti il processo penale e il contenzioso con le autorità antinquinamento californiane, con cui esistono trattative ma non si sarebbe ancora arrivati ad un'ipotesi di accordo".