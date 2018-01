Piazza Affari: Fca accelera al rialzo (+1,5%). Positivo dato immatricolazioni auto nel 2017

Daniela La Cava 3 gennaio 2018 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione al rialzo a Piazza Affari per Fiat Chrysler Automobiles (Fca), con il titolo che guadagna oltre l'1,5% a 15,38 euro ad azione sul Ftse Mib all'indomani dei dati sulle immatricolazioni di nuove auto per il 2017. Ieri il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha annunciato di avere chiuso il 2017 con le immatricolazioni in crescita rispetto al 2016 (oltre 557.500 registrazioni nell'anno, con le vendite che sono salite del 5,5 per cento). Lo scorso anno sono aumentate le vendite dei marchi Alfa Romeo (+24,6 per cento), Jeep (+22,3 per cento) e Fiat (+4,3 per cento). "Per Jeep - si legge in un commento ai dati diffuso ieri da Fca - si tratta del miglior anno di sempre e in dicembre (+36,8 per cento le vendite) ottiene, per il secondo mese consecutivo, la quota più alta mai raggiunta in Italia, 3,4 per cento".A dicembre le immatricolazioni in Italia (oltre il 10% dei volumi di gruppo, il 40% dell'Emea) sono calate del 14% anno su anno a 32 mila unità, sottoperformando il mercato calato del 3% a 121 mila unità. "Il dato è coerente con la nostra stima di consegne Fca nel 2017 in Emea di +6% (come nei primi 9 mesi)", commentano gli analisti di Equita che confermano il rating "Hold" su Fca.