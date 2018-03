Piazza Affari: DiaSorin sale di oltre il 2% dopo conti 2017

Daniela La Cava 7 marzo 2018 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

DiaSorin avanza di oltre il 2% a Piazza Affari in scia ai conti 2017. Il gruppo, leader globale nella produzione di test diagnostici, ha archiviato l'esercizio 2017 con un fatturato in rialzo del 12% a 637,5 milioni di euro, mentre l'utile netto ha mostrato una crescita del 24,2% a 139,9 milioni. Questo risultato, spiega la società, beneficia dell’accordo firmato con l’Agenzia delle Entrate relativo al regime del Patent Box in Italia, a seguito del quale il tax rate del gruppo risulta pari al 21,7 per cento. Il consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario pari a 0,85 euro per azione e di un dividendo straordinario di 1,80 euro per azione.