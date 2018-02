Piazza Affari: Buzzi Unicem giù di quasi il 5% dopo conti preliminari 2017

Daniela La Cava 8 febbraio 2018 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione al ribasso a Piazza Affari per Buzzi Unicem, con il titolo del gruppo italiano che cede quasi il 5% dopo la pubblicazione dei conti preliminari per il 2017. Per l'intero esercizio la società si attende, in base ai dati preliminari disponibili, Un margine operativo lordo ricorrente di quasi 580 milioni di euro "in miglioramento rispetto al 2016 ma al livello inferiore dell’intervallo comunicato al mercato insieme alle informazioni sull'andamento gestionale al 30 settembre, principalmente a causa della rapida svalutazione del dollaro nell'ultimo trimestre". Il fatturato consolidato è invece pari a 2.806 milioni di euro, in aumento di 5,1% (+3,7% a cambi e perimetro costanti).