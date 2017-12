Piazza Affari: Anima corre in Borsa (+4%) su accordo con Poste Italiane

Daniela La Cava 22 dicembre 2017 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

Seduta in deciso rialzo per Anima a Piazza Affari, dove il titolo guadagna quasi il 4% a 5,85 euro ad azione in scia al nuovo accordo siglato con Poste Italiane per rafforzare la partnership già in essere nel settore del risparmio gestito. "Complessivamente un deal positivo, da verificare quanta probabilità residua il mercato attribuiva al vecchio accordo", commentano gli analisti di Equita Sim che confermano il rating "hold" su Anima.