Piaggio: titolo in controtendenza dopo dati immatricolazioni due ruote in Italia

Valeria Panigada 5 novembre 2018 - 11:12

MILANO (Finanza.com)

Piaggio accelera a Piazza Affari, muovendosi in controtendenza. In una seduta intonata al ribasso, l'azione del gruppo della Vespa segna un progresso di quasi 1 punto percentuale. Secondo i dati Ancma, a ottobre si è registrata un’impennata delle vendite, con le immatricolazioni salite del 17,9%. In particolare le moto hanno già superato i volumi dell’anno scorso e gli scooter lo faranno entro novembre. Le previsioni di Ancma proiettano alla fine dell’anno oltre 12.000 immatricolazioni in più rispetto all'anno scorso.