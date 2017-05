Moncler in rosso a Piazza Affari all'indomani della trimestrale

Daniela La Cava 5 maggio 2017 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Seduta in deciso ribasso per Moncler a Piazza Affari. Il titolo del big del lusso, dopo essere finito in asta di volatilità, ora cede oltre tre punti percentuali a 22,7 euro ad azione. Ieri a mercati chiusi Moncler ha comunicato i risultati del primo trimestre che vedono i ricavi a 276,2 milioni, in aumento del 16% a tassi di cambio correnti e del 15% a tassi di cambio costanti. Moncler ha conseguito una crescita del fatturato in tutte le aree geografiche in cui opera: il dato italiano ha segnato un +7%, il giro d’affari in EMEA ha registrato un incremento del 26% (tassi di cambio costanti), +12% per Asia e Resto del Mondo e per l’area “Americhe”. All'indomani dei conti Moncler ha incassato il downgrade di Mirabaud Securities che tagliato il rating a hold da buy.