Mediaset: titolo sul fondo del listino (-3,5%) in scia a tonfo tedesca Prosiebensat

Valeria Panigada 29 agosto 2017 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Deciso ribasso del titolo Mediaset a Piazza Affari. In questo momento l'azione del Biscione è sul fondo del listino principale con un calo del 3,5%, in scia al tonfo sulla Borsa di Francoforte della tedesca Prosiebensat all'indomani dei conti trimestrali. A preoccupare maggiormente è il suo dato sulla raccolta pubblicitaria televisiva che è scesa del 4%. Il settore media era già stato scosso in Borsa la scorsa settimana dalle deboli indicazioni arrivate sulle prospettive della pubblicità da parte del colosso britannico Wpp.