Leonardo torna agli scambi: titolo cede -11,5% in Borsa dopo target nuovo piano

Daniela La Cava 30 gennaio 2018 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

Torna agli scambi in Borsa Leonardo, dopo una sospensione per eccesso di ribasso. In Borsa il titolo cede oltre l'11% a 9,98 euro ad azione in scia alla diffusione dei target del nuovo piano industriale 2018-2022. In particolare il mercato ha accolto con freddezza le stime per l'anno in corso. Per il 2018 sono attesi ordini a 12,5–13 miliardi, ricavi per 11,5–12 miliardi ed EBITA a 1.075 – 1.125 milioni.