Leonardo in rally sul Ftse Mib: Equita conferma buy dopo conti, tp sale a 11,9 euro

Daniela La Cava 31 luglio 2018 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la corsa di Leonardo a Piazza Affari, con il titolo che sale di quasi il 9% superando la soglia di 10 euro e mantenendo salda la vetta sul Ftse Mib. Gli analisti di Equita hanno confermato la raccomandazione d'acquisto (rating buy) su Leonardo, con un target price in rialzo dell'1% a 11,9 euro all'indomani della diffusione dei risultati finanziari.In particolare, gli esperti della sim milanese si concentrano sui conti del "secondo trimestre 2018 in calo", ma "migliori delle attese nonostante oneri non ricorrenti". Indicano inoltre che è stata alzata la guidance per l'intero 2018 di ordini e free cash flow, includendo l'ordine per gli elicotteri del Qatar. Il secondo trimestre rappresenta, secondo Equita, il primo passo per riconquistare la credibilità dopo il profit warning lanciato lo scorso novembre.