Italgas: titolo accelera al rialzo sul Ftse Mib dopo conti 2017 e dividendo in aumento (+4%)

Daniela La Cava 12 marzo 2018 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione rialzista a Piazza Affari per Italgas che conquista la vetta del Ftse Mib dopo la pubblicazione dei conti 2017 e l'annuncio sul dividendo. In questo momento il titolo del gruppo guidato da Paolo Gallo avanza di oltre il 3% a 4,688 euro per azione (massimi di giornata a quota 4,702 euro). Nel dettaglio, la società ha chiuso il 2017 con un utile netto rettificato pari a 296,4 milioni di euro (+34% rispetto al 2016), mentre i ricavi totali sono aumentati del 4,3% a 1.124,2 milioni. L'Ebitda adjusted ha invece evidenziato una crescita del 14,1% a 781 milioni. La società intende proporre alla prossima assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 20,8 centesimi di euro per azione, in aumento del 4% rispetto a quello distribuito per l’esercizio 2016.