Infineon e Ams confermano peggioramento per il settore chip: Stm giù a Piazza Affari

Alessandra Caparello 5 febbraio 2019 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

In flessione oggi a Piazza Affari il titolo Stm che segna al momento un calo dell1, 65%. A pesare sulle azioni dell’azienda di semiconduttori i risultati delle rivali Infineon e Ams che hanno confermato un peggioramentodell'outlook per il settore chip, mettendo in guardia gli investitori sulla crescita futura. Ciò aggiunge altre preoccupazioni per gli investitori in merito alle prospettive per i produttori di chip e i fornitori di Apple.