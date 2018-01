Industria: Istat, +2% a/a prezzi produzione a dicembre

Daniela La Cava 29 gennaio 2018 - 10:08

L'Istat comunica che nel mese di dicembre l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria è rimasto invariato rispetto al mese precedente e ha mostrato una crescita del 2% nei confronti di dicembre 2016. Per il mercato estero, spiega l'Istat in una nota, l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria è aumentato dello 0,2% rispetto al mese precedente, mentre in termini tendenziali è stato registrato un aumento dell’1,3 per cento.