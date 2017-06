Giglio Group vola di oltre l'8% in Borsa dopo accordo strategico con Mei.com in Cina

Daniela La Cava 28 giugno 2017 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Avvio sprint per Giglio Group sull'Aim Italia, con il titolo che guadagna oltre l'8% a 5,6 euro ad azione in scia all'accordo strategico siglato con Mei.com, uno dei principali luxury store online in Cina, dal 2015 di proprietà del Gruppo Alibaba.Nella nota stampa di questa mattina si apprende che l’accordo tra Giglio Group e Mei.com, siglato su base annuale con possibilità di estensione per gli anni successivi, “ha una valenza strategica rilevante perché consentirà a Giglio Group, attraverso la propria divisione fashion, di proporre e commercializzare i prodotti di abbigliamento e di accessori di alcuni dei luxury brand italiani più rinomati su Mei.com e su tutti i canali social e app ad esso collegati".