Generali fiacca a Piazza Affari. Avviata cessione attività a Panama

Daniela La Cava 8 agosto 2017 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Partenza in ribasso per Generali a Piazza Affari, dove il titolo cede lo 0,56% a 15,99 euro. Ieri a mercati chiusi il gruppo assicurativo di Trieste ha comunicato di avere firmato un accordo per la cessione delle proprie attività a Panama. "L’operazione rientra nell'ambito della strategia di ottimizzazione della presenza geografica e di miglioramento dell’efficienza operativa e dell’allocazione del capitale", ricorda la società in una nota. Generali è presente a Panama tramite un branch dal 1970, principalmente attivo nel segmento danni. In base ai termini dell'accordo il gruppo ha sottoscritto un accordo per la cessione delle attività e passività del branch, incluso il portafoglio assicurativo, a ASSA Compañía de Seguros, primario istituto assicurativo nella regione, per un corrispettivo di 172 milioni di dollari, soggetto ad adeguamento alla chiusura dell’operazione.