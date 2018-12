Generali: continua la crescita di Del Vecchio e Caltagirone

Alessandra Caparello 27 dicembre 2018 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Crescono ancora Del Vecchio e Caltagirone nel capitale di Generali. In base a quanto emerge dall'internal dealing trasmesso dalla compagnia triestina, l’investimento di Leonardo Del Vecchio tramite la sua holding Delfin ammonta a 11.911.882 euro e riguarda un pacchetto di circa lo 0,05% delle Generali che porta la quota complessiva appena oltre il 4%.Fincal ha comprato per conto di Francesco Gaetano Caltagirone invece 800 mila azioni, pari a circa lo 0,05% del capitale a 15 euro ciascuna, per un investimento di 12 milioni. Caltagirone così porta la sua partecipazioni in Generali al 4,81% circa.