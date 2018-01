Gamenet brilla a Piazza Affari: Credit Suisse avvia copertura con rating outperfom

Daniela La Cava 16 gennaio 2018 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Seduta decisamente positiva per Gamenet Group a Piazza Affari. Il titolo del gruppo che opera nel settore dei giochi regolamentati in Italia sale di quasi l'8% a 8,65 euro ad azione (massimo intraday toccato a quota 8,765euro). Gli analisti di Credit Suisse hanno iniziato la copertura sul titolo sbarcato in Borsa lo scorso dicembre assegnandogli un rating outperform e un target price di 10,8 euro. Nel report odierno gli esperti segnalano alcuni catalyst per l'azione, tra cui le elezioni italiane del prossimo 4 marzo e i risultati dell'ultimo trimestre 2017 che verranno pubblicati a marzo. In un orizzonte temporale più ampio, gli analisti di Credit Suisse stimano per Gamenet una crescita a doppia cifra dei profitti al 2021. "La regolamentazione rappresenta, invece, il principale rischio - afferma la banca svizzera - perché è potenzialmente soggetta a cambiamenti in vista delle prossime elezioni italiane".