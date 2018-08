Ferrari: titolo corre a Piazza Affari su promozione Hsbc e quotazione Aston Martin

Valeria Panigada 29 agosto 2018 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo Ferrari a Piazza Affari. In una seduta intonata alle vendite, l'azione del cavallino Rampante sale in testa al Ftse Mib con un balzo del 2,5% passando di mano a 112,9 euro, sfiorando quota 113 euro, i massimi da agosto. Ad accendere gli acquisti è la raccomandazione di acquisto suggerita dagli analisti di Hsbc che hanno promosso Ferrari a buy e alzato il prezzo obiettivo a 133 euro dal precedente 114 euro. Ma non solo. Gli operatori guardano anche alla quotazione di Aston Martin. La casa automobilistica britannica si starebbe preparando alla quotazione (el 30% del capitale tramite Opv) che dovrebbe concretizzarsi a ottobre per una valutazione di 5 miliardi di sterline.