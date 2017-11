Fca stacca tutti sul Ftse Mib nonostante calo vendite in Italia

Alessandro Piu 3 novembre 2017 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Nelpanorama di un indice Ftse Mib poco mosso si mette in luce Fca. Il titolo del produttore automobilistico sale di oltre il 3% al nuovo record storico di 15,82 euro. Nonostante il calo delle immatricolazioni in Italia a ottobre (-0,8% con un mercato cresciuto complessivamente del 7,1%) e il calo della quota di mercato al 26,1% dal 28,2% di ottobre 2016, Fiat Chrysler Automobiles ha registrato il balzo delle immatricolazioni di Jeep (+47,2%). Inoltre il bilancio 2017 rimane positivo con un incremento delle immatricolazioni, nei primi dieci mesi dell'anno, pari all'8%. Stamane, infine, il Sole 24 Ore rispolvera il tema della quotazione in Borsa di Magneti Marelli parlando di una valorizzazione attorno ai 4,5 miliardi di euro.