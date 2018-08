Fca in vetta al listino di Piazza Affari su possibili distensioni rapporti Usa-Cina

Valeria Panigada 20 agosto 2018 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo Fca a Piazza Affari che fin dai primi scambi ha conquistato la vetta del listino principale. A metà giornata il titolo segna un balzo del 2,38% passando di mano a 14,036 euro. A sostenere l'azione della casa automobilistica è la speranza di una distensione dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina. Domani e mercoledì è infatti in programma un nuovo ciclo di negoziati tra le due maggiori economie mondiali per discutere delle loro relazioni commerciali in vista della data del 23 agosto, quando scatteranno nuovi dazi bilaterali. Le trattative potrebbero essere seguite da un incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping a novembre.