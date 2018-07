Fca corre in testa al Ftse Mib: possibile compromesso su dazi auto e Jefferies alza raccomandazione

Valeria Panigada 5 luglio 2018 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo Fiat Chrysler Automobiles (Fca) a Piazza Affari. Fin dai primi scambi l'azione del gruppo guidato da Sergio Marchionne è scattato in testa al Ftse Mib e ora mostra un balzo del 3% scambiando a 16,70 euro. A stimolare gli acquisti su Fca è stata l'indiscrezione del quotidiano tedesco Handelsblatt, secondo cui l'ambasciatore Usa in Germania ha riferito ai dirigenti dei produttori di auto tedeschi che gli Stati Uniti sono pronti a trovare un compromesso per evitare l'applicazione dei dazi doganali all'industria. A questo si aggiunge la promozione arrivata questa mattina dagli analisti di Jefferies che hanno alzato la valutazione sul titolo a buy dal precedente hold.