FCA debole a Piazza Affari. Stasera dati immatricolazioni Italia

Daniela La Cava 2 maggio 2017 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Giornata all'insegna della debolezza per FCA a Piazza Affari. Il titolo della casa automobilistica guidata da Sergio Marchionne cede circa l'1,35% a 10,25 euro ad azione, in attesa dei dati sulle vendite di auto nuove in Italia per il mese di aprile. Come di consueto alle 18 il ministero dei Trasporti diffonderà i dati sulle immatricolazioni di autovetture in aprile.

Intanto in Francia il mercato dell'auto ha frenato: secondo i dati diffusi dal comitato francese di costruttori d'auto, le immatricolazioni sono scese del 6% a 171.879 vetture. Positivo il saldo dei primi quattro mesi dell'anno, con un progresso del 2 per cento.