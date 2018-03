Cnh sul fondo del Ftse Mib dopo dimissioni ceo Tobin

Daniela La Cava 20 marzo 2018 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Seduta all'insegna dei ribassi per Cnh Industrial che staziona sul fondo del Ftse Mib all'indomani dell'annuncio delle dimissioni del ceo Richard Tobin. Quando è trascorsa circa un'ora dall'avvio delle contrattazioni a Piazza Affari il titolo circa l'1,67% a 10,57 euro per azione.In una nota diramata ieri sera il gruppo ha annunciato che le dimissioni di Tobin saranno effettive a partire dal prossimo 27 aprile, dopo la presentazione dei risultati finanziari della società per il trimestre fiscale che termina il 31 marzo 2018. Nel frattempo il consiglio di amministrazione ha nominato Derek Neilson (attuale chiefoperating officer Emea) come ceo ad interim e ha fatto sapere che procederà all'individuazione di un nuovo amministratore delegato.