Cnh Industrial sul fondo del listino a Piazza Affari dopo deboli vendite dell'americana Deere

Valeria Panigada 18 agosto 2017 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

CnhIndustrial scivola sul fondo del listino principale di Piazza Affari. A poco meno di un'ora dalla chiusura delle contrattazioni il titolo segna un calo del 3,5% passando di mano a 9,405 euro. La discesa è iniziata dopo che il produttore di macchine agricole americano Deere & Co ha riportato vendite trimestrali deludenti per la seconda volta consecutiva. Nel dettaglio, le vendite sono state pari a 7,81 miliardi di dollari, contro i 7,90 miliardi attesi dagli analisti. Pesante la reazione del titolo Deere & Co a Wall Street dove cede il 7,5%.