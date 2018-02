Cnh Industrial festeggia la doppia alleanza sulla connettività, titolo +5% a Piazza Affari

Valeria Panigada 1 febbraio 2018 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

CnhIndustrial scatta in testa al listino principale di Piazza Affari, in scia alla doppia alleanza stretta nella connettività con Microsoft e Monsanto. Il gruppo ha annunciato oggi una collaborazione strategica con Microsoft per i veicoli commerciali connessi. si tratta di una Service Delivery Platform, supportata dalla piattaforma cloud di Microsoft, che consentirà di accedere facilmente ai dati dei veicoli per garantire una maggiore efficienza, una manutenzione predittiva più semplice e più vantaggi per la produttività complessiva. Sempre oggi Cnh Industrial ha stretto una alleanza con una affiliata di Monsanto per la condivisione dei dati, al fine di aiutare gli agricoltori attraverso una rappresentazione in tempo reale della situazione agronomica e le relative soluzioni per i processi decisionali. In scia a questo doppio annuncio il titolo Cnh Industrial è balzato a Piazza Affari con un salto di quasi 5 punti percentuali (+4,91%).