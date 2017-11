Btp guadagna anche sul Bonos, spread Italia Spagna in area 33 punti

Alessandro Piu 2 novembre 2017 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Lo spread tra il Btp e il Bonos si riduce oggi a 32,9 punti, sui valori del 25 ottobre 2016. Nonostante la situazione in Catalogna stia tornando sotto controllo, rimane grave lo strappo verificatori nel fine settimana passato. Il presidente deposto della Generalitat, Carles Puidgemont, rimane in Belgio e ha dichiarato di non avere intenzione di tornare in Spagna per rispondere alla convocazione della Corte nazionale spagnola.