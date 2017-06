Borse europee in rosso: Piazza Affari cede lo 0,47% nonostante rialzo bancari. Giù Ferrari

Daniela La Cava 29 giugno 2017 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, Piazza Affari compresa, si muovono in territorio negativo dopo una partenza all'insegna degli acquisti. Un trend ribassista in atto in questo momento (fatta eccezione per Londra che guadagna circa lo 0,3%): l'indice francese Cac40 e quello tedesco Dax cedono rispettivamente lo 0,57% e lo 0,63%, mentre il listino milanese Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,47% a 20.948,8 punti anche in presenza di un comparto bancario in decisa crescita.Sul Ftse Mib, tra i migliori si mette in evidenza il titolo Banco Bpm che sale del 3,4%, mentre Ubi e Mediobanca guadagnano rispettivamente il 2,86% e l'1,04 per cento. Positiva anche Intesa Sanpaolo che sale di circa l'1 per cento. Sul fondo dell'indice milanese Ferrari, Snam e Fca con ribassi attorno al 2 per cento.