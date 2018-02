Borsa: titolo Campari in rialzo dopo i conti 2017 e prospettive 2018

Daniela La Cava 27 febbraio 2018 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

Campari si muove in territorio positivo in Borsa, dopo la pubblicazione dei conti 2017 che vedono gli utili in decisa crescita. Il titolo del gruppo guidato da Bob Kunze-Concewitz sale di oltre l'1,7% a 6,415 euro. Nel dettaglio, Campari ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile netto del gruppo pari a 356,4 milioni di euro (+114,3%), mentre le vendite nette sono cresciute del 5,2% a 1.816 milioni. Nel periodo in esame l'Ebitda rettificato si è attestato a 437,6 milioni, in aumento dell'8%, mentre l'Ebit rettificato è aumentato del 7,9% a 380,5 milioni. Campari intende proporre un dividendo annuale per l’esercizio 2017 in aumento dell'11,1% e pari a 0,05 euro per azione.Quanto alle prospettive per il 2018 Bob Kunze-Concewitz, numero uno del gruppo, ha dichiarato: "rimaniamo fiduciosi sul conseguimento di una performance positiva nell’anno 2018 per i principali indicatori, trainata dalla continua sovra performance delle marche a priorità globale e regionale a elevata marginalità nei principali mercati sviluppati. Inoltre, in linea con il focus sul nostro core business, abbiamo avviato una serie di progetti volti al miglioramento dell’efficienza della nostra operatività in alcuni mercati chiave, quali il trasferimento della nostra sede americana da San Francisco a New York, e l’ottimizzazione delle attività produttive in Brasile".