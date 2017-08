Borsa Milano: Safilo declassata a small cap

Luca Fiore 30 agosto 2017 - 18:42

Il Ftse Italia Index Series Technical Committee di Ftse Russell ha annunciato che, in occasione della prossima revisione trimestrale degli indici, Safilo uscirà dal Ftse Mid Cap per entrare nel Ftse Small Cap. La società veneta sarà sostituita da Dobank. Non si registrano cambiamenti per quanto riguarda il Ftse Mib.Le modifiche entreranno in vigore dopo la chiusura delle contrattazioni di venerdì 15 settembre.