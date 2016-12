Borsa Italiana: Enel aggiorna i massimi da dicembre 2015

Riccardo Designori 29 dicembre 2016 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

In un anno particolarmente complicato per le Borse internazionali, condizionate nel corso di questi 12 mesi da diversi fattori politici ed economici, Enel prosegue la sua intonazione positiva a Piazza Affari.



Il titolo dell’ex monopolista al momento passa di mano a 4,156 euro, con una progressione rispetto ai prezzi di chiusura di ieri dello 0,48%. L’azione di Enel sovraperforma così l’indice di riferimento, con il FTSE Mib che al momento lascia sul terreno lo 0,2% a 19.200,03 punti.



Nel corso della prima ora di contrattazione odierna Enel ha tuttavia toccato un massimo intraday a 4,178 euro, valore che non veniva negoziato dal 3 dicembre del 2015.



L’area di prezzo viene segnalata come una solido livello resistenziale. La sua violazione al rialzo, quello in atto è il quarto attacco al livello da fine maggio, genererebbe difatti un segnale d’acquisto che potrebbe ripercuotersi positivamente sulle prospettive di Borsa di Enel nel corso delle prime settimane del 2017.