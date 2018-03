Borsa: Fincantieri crolla di oltre il 10%, Kepler Cheuvreux taglia rating a hold

Daniela La Cava 28 marzo 2018 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Crolla Fincantieri a Piazza Affari, dove il titolo cede oltre il 10% a 1,27 euro ad azione. L'azione ha incassato la bocciatura da parte degli analisti di Kepler Cheuvreux che hanno abbassato la raccomandazione su Fincantieri a hold dal precedente buy, indicando un limitato upside dopo la recente corsa. Il titolo è stato anche rimosso dall'Italian top pick di Kepler Cheuvreux. "Prendiamo una pausa e abbassiamo il rating a hold", affermano gli analisti, che si soffermano sul piano 2018-2022. "I target sono in linea con le loro attese, escluso l'Eps inferiore alle attese", indicano da Kepler Cheuvreux.Fincantieri ha annunciato di avere chiuso il 2017 con ricavi record e utili più che triplicato. Il gruppo dei cantieri navali ha riportato ricavi oltre 5 miliardi, in crescita del 13% rispetto all'anno prima e un utile netto balzato del 279% a 53 milioni. In occasione dei conti il gruppo di Trieste ha approvato il piano industriale 2018-2022 che prevede a fine periodo un aumento dei ricavi fino a circa il 50% e un utile rettificato tra il 3% ed il 4% dei ricavi.