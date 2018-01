Borsa: Fca salda in vetta del Ftse Mib (+3,47%), Equita conferma rating hold

Daniela La Cava 12 gennaio 2018 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) continua a correre a Piazza Affari, indossando la maglia di migliore del Ftse Mib (+3,47% a 19,66 euro). In primo piano oggi l'annuncio del gruppo italo-americano che investirà un miliardo di dollari nell'impianto di Warren, in Michigan, per produrre la prossima generazione del Ram Heavy Duty e che distribuirà un bonus di 2.000 dollari a circa 60.000 dipendenti negli Stati Uniti. In una nota Fca ha spiegato che in parte le iniziative sono state rese possibili grazie all'approvazione della riforma fiscale Usa di Donald Trump."Non esistono ancora indicazioni ufficiali sul beneficio derivante dalla riforma fiscale negli Stati Uniti, ma basandosi su quanto commentato nell'ultima conference call prima dell'approvazione delle riforma nel 2018-2019 potrebbe valere oltre il 15% dell`utile netto che ancora non è incluso nelle nostre stime", commentano gli esperti di Equita che ipotizzano una cifra pari a 700 milioni di euro. Gli esperti della sim milanese confermano la raccomandazione "hold" su Fca.