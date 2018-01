Borsa: Astaldi accelera sullo Star all'indomani della commessa in Romania

Daniela La Cava 18 gennaio 2018 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Accelera a Piazza Affari Astaldi all'indomani della commessa in Romania, con il titolo che avanza di oltre l'1,7% a 2,8 euro sullo Star. Ieri la società ha comunicato di essersi aggiudicata, in raggruppamento di imprese, il contratto per la realizzazione di un ponte sospeso sul Danubio, nella zona di Braila, in Romania. Il valore complessivo delle opere è di circa 435 milioni di euro, di cui il 60% in quota Astaldi.Gli esperti di Equita, che confermano la raccomandazione "reduce" su Astaldi, lo definiscono un "contratto di dimensioni medio piccole" e sottolineano che "ad oggi, l'equity story di Astaldi dipende esclusivamente dal newsflow relativo al piano di deleverage e rafforzamento patrimoniale".