Bialetti vicino al 9% tra i migliori di Piazza Affari: tribunale di Brescia omologa accordi ristrutturazione

Alessandra Caparello 29 aprile 2019 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Guadagna quasi il 9 per cento oggi in Borsa il titolo Bialetti tra i migliori di Piazza Affari. A trainare le azioni dell'omino con i baffi la notizia che il Tribunale di Brescia ha omologato, venerdì scorso, gli accordi di ristrutturazione in assenza di opposizioni.Viene così prevista la ristrutturazione dei debiti con Sculptor Investments IV, Sculptor Ristretto Investments, veicoli di investimento gestiti e amministrati in ultima istanza dal fondo Och-Ziff Capital Investments, Moka Bean, Banco BPM, S.G.A., Intesa Sanpaolo, Mediocredito Italiano, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Securitisation Services, Banca Finanziaria Internazionale, Loan Agency Services e Bialetti Holding.