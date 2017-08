Banco Bpm: titolo in testa al Ftse Mib dopo conti e cessione Aletti

Valeria Panigada 7 agosto 2017 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

Inizio di giornata decisamente positivo per Banco Bpm, il cui titolo schizza in testa al paniere principale di Piazza Affari fin dai primi scambi. A circa mezz'ora dall'avvio delle contrattazioni, l'azione segna un progresso di oltre 3 punti percentuali a 3,362 euro, indossando la maglia rosa del Ftse Mib. Venerdì scorso a mercato chiuso Banco Bpm ha diffuso i conti semestrali e annunciato l'accordo con Anima per la cessione di Aletti.