Banca Carige corre in Borsa (+8,2%), mercato guarda ancora ad ingresso Mincione

Daniela La Cava 19 febbraio 2018 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Seduta in deciso rialzo per Banca Carige a Piazza Affari, con il titolo che avanza di oltre l'8% a 0,008 euro. Il mercato continua a guardare all'ultima operazione che ha riguardato il gruppo ligure: Capital Investment Trust di Raffaele Mincione ha acquisito 3 miliardi di azioni di Banca Carige attraverso le sue controllate Pop12 e Time & Life.In una nota che porta la data di oggi gli analisti di Mediobanca Securities hanno confermato la raccomandazione "neutral" sulla banca, con un target price di 0,0107 euro, e hanno posto l'accento su un articolo de "Il Sole 24 Ore" del fine settimana, secondo il quale il top management è focalizzato sull'accelerazione del piano di derisking con un'ulteriore cessione di Npl e sull'esecuzione di un programma di riduzione costi. Il de-risking e il ritorno alla redditività sono visti come due come prerequisiti per prendere parte al processo di consolidamento nel comparto bancario. E secondo la stampa, sottolineano gli esperti di Mediobanca Securities, l'operazione di Raffaele Mincione "dovrebbe essere letta in questo contesto" di M&A.