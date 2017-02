Avvio positivo per Piazza Affari

Alberto Bolis 8 febbraio 2017 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Piazza Affari in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera e della piazza di Tokyo questa mattina (il Nikkei ha chiuso con un rialzo di mezzo punto percentuale). L'attenzione degli operatori rimane rivolta al fronte politico, dove oggi è atteso il voto del Parlamento britannico che dovrebbe autorizzare il premier Theresa May ad avviare le misure per l’uscita dall’Unione Europea. Torna l'attenzione sulla Grecia, con il Fmi che ha lanciato un allarme sulla situazione del Paese ellenico. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib nei primi scambi guadagna lo 0,4% a 18.730 punti.