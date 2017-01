Avvio positivo per Piazza Affari

Alberto Bolis 25 gennaio 2017 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Piazza Affari sulla scia dei guadagni di Wall Street con il Nasdaq e l'S&P500 su nuovi massimi storici. Gli investitori riacquistano fiducia verso il nuovo presidente americano Donald Trump e la sua capacità di azione. Positiva l'intonazione dei listini asiatici questa mattina. Rimangono forti le speculazioni sul destino di Generali, dopo che ieri sera Intesa Sanpaolo ha confermato il suo interesse per la compagnia assicurativa e di star valutando possibili combinazioni. A questo riguardo, oggi a Milano la Consob riceverà i rappresentanti di Intesa Sanpaolo. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib nei primi scambi guadagna l 0,4% a 19.580 punti.