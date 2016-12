Avvio poco mosso per Piazza Affari, fari su Mediaset e Mps

Alberto Bolis 21 dicembre 2016 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per Piazza Affari dopo la buona performance di ieri, sostenuta dall'andamento positivo di Wall Street con il Dow Jones ad un passo dalla soglia dei 20.000 punti, livello mai toccato nella storia. Sul listino milanese restano ancora sotto i riflettori Mediaset, subito sospesa per eccesso di rialzo, con Vivendi che è salita fino al 26% del capitale del gruppo di Cologno Monzese e Mps, con l'intervento pubblico che si fa sempre più concreto per la banca senese. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib nei primi scambi si muove vicino alla parità a 19.250 punti.