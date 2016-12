Avvio poco mosso per Piazza Affari, Ftse Mib in area 19.400 punti

Alberto Bolis 28 dicembre 2016 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per Piazza Affari in un clima semi-festivo e dopo la chiusura positiva di Wall Street, anche se il Dow Jones non è ancora riuscito a raggiungere la soglia dei 20.000 punti. Sul listino milanese è ancora sospesa dagli scambi Mps, con il Governo impegnato nel salvataggio pubblico dopo che la Bce ha alzato le richieste patrimoniali a 8,8 miliardi di euro. Attenzione anche a Mediaset che ieri, nonostante il clima festivo, ha scambiato circa il 2,5% del capitale. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna in avvio lo 0,05% a 19.400 punti.